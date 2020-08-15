Тегеран, , 19:54 — REGNUM 14 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании упомянул о предстоящей поездке в Бейрут, чтобы выразить солидарность с ливанским народом в связи с недавним взрывом, заявив, что безопасность Ливана обуславливает безопасность Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня в Бейруте хочу выразить солидарность народа Ирана со всеми ливанцами и подтвердило готовность Исламской Республики помочь ливанской нации. Настало время поддерживать и содействовать, а не навязывать и диктовать», — написал Зариф в своем твиттере.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Бейрут для проведения двусторонних переговоров с высокопоставленными ливанскими официальными лицами. Ранее он провел переговоры с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом, спикером парламента Ливана Набихом Берри и министром иностранных дел Шарбелем Вехбе.