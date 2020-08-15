Тегеран, , 19:55 — REGNUM 14 августа спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф в своем послании отреагировал на официальное установление политических отношений между сионистским режимом Израиля и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), предупредив, что борьба с оккупационным режимом будет продолжаться с предельной силой и рвением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Унизительный компромисс властей ОАЭ с преступным сионистским режимом рассматривается как предательство общечеловеческих ценностей, исламской уммы и палестинского дела», — написал Калибаф в своем Twitter-аккаунте.

«Мы предупреждаем этих предателей и тех, кто намерен присоединиться к такому акту, что борьба с сионистским режимом будет продолжаться с большим усердием», — отметил он.

Ранее МИД Ирана решительно осудил установление связей между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и сионистским режимом Израиля.

В своем заявлении министерство осудило решение арабского государства установить дипломатические отношения с сионистским режимом Израиля и назвало его «стратегическим актом идиотизма со стороны Абу-Даби и Тель-Авива, что, несомненно, приведет к дальнейшему укреплению Оси сопротивления в регионе».