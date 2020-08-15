Тегеран, , 19:55 — REGNUM 14 августа МИД Ирана решительно осудил установление дипломатических связей между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и сионистским режимом Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем заявлении министерство решительно осудило решение ОАЭ установить дипломатические отношения с сионистским режимом Израиля и назвало его «стратегическим актом идиотизма со стороны Абу-Даби и Тель-Авива, что, несомненно, приведет к дальнейшему укреплению Оси сопротивления в регионе».

В заявлении далее подчеркивалось, что угнетенная нация Палестины, а также другие свободолюбивые народы мира никогда не простят нормализации отношений с оккупационным режимом Израиля.

Далее в заявлении говорится, что невинная кровь, пролитая в течение последних семи десятилетий сопротивления на пути освобождения священной земли Палестины, рано или поздно возьмет за горло тех, кто предал дело по палестинскому вопросу.

Он также подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает опасным акт Абу-Даби по нормализации отношений с незаконным режимом Израиля.

«Власти ОАЭ и другие правительства, которые одобряют этот шаг, должны быть готовы взять на себя ответственность за все последствия таких мер», — сообщается в заявлении.