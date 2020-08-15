Минск, , 03:53 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская действительно сделала запись обращения к гражданам республики из кабинета главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной. Об этом председатель комиссии сообщила белорусским журналистам.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала она.

По словам Ермошиной, запись была сделана без её ведома в момент, когда Тихановская осталась в присутствии «высокопоставленных сотрудников» правоохранительных органов Белоруссии, своего адвоката и журналистов.

Напомним, тремя днями ранее Тихановская записала видеообращение к сторонникам и после этого уехала в Литву.

Читайте также: Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз предложил помощь Белорусии в переговорах с оппозицией