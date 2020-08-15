Токио, , 03:36 — REGNUM Япония заинтересована в сотрудничестве с разведывательным альянсом пяти западных стран (США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия) под названием «Пять глаз» (Five Eyes, FVEY), а в перспективе ‑ и во вхождении в него. Об этом министр обороны Японии Таро Коно 15 августа заявил в интервью газете Nikkei.

«Все эти страны разделяют одинаковые ценности. Япония могла бы стать ближе, даже расширить его до «Шести глаз», — подчеркнул Коно.

По его словам, расширение связей с альянсом не только даст Японии доступ к важнейшей секретной информации, но и поможет оперативнее предоставлять западным коллегам собственные разведывательные данные. Что поможет лучше противодействовать активности Китая в регионе.

Коно отметил, что попытки Китая «в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг» вызывают у него «серьёзную обеспокоенность».

«Мы просто приставим свой стул к их столу и скажем, что мы в деле», — заявил японский министр обороны, отметив, что для присоединения Японии к альянсу нет необходимости проходить официальные процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года пройдут международные учения по кибербезопасности, в которых примут участие более 20 стран. Об этом сообщает Nikkei Asian Review. Организатором учений является правительство Японии. В мероприятии примут участие США, Великобритания, некоторые из стран Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.