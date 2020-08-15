Париж, , 03:04 — REGNUM Возможности для создания ядерного оружия получит Иран в случае разрушения иранской ядерной сделки. Такое мнение выразил постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер в сообщении на своей странице Twitter.

Дипломат отметил, что он принимал участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в 2014—2015 годах и это соглашение было более успешным, чем предполагалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа экс-посол Франции в США Жерар Арауд заявил, что снижение Тегераном своей приверженности СВПД спровоцировано тем, что американская сторона нарушила сделку.

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