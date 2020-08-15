Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Отношения между Грецией и Турцией в Средиземном море стало темой телефонного разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, 14 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

Участки беседы выразили обеспокоенность ростом напряженности между Грецией и Турцией. Лидеры США и Франции пришли к выводу, что участникам противостояния требуется срочно начать диалог.

Кроме того, Трамп и Макрон обсудили срочную необходимость действий со стороны Совбеза ООН по продлению эмбарго по продаже оружия Ирану.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

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