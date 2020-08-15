Богота, , 02:36 — REGNUM Колумбия не признает результаты выборов в парламент (Национальную ассамблею) Венесуэлы, намеченных на 6 декабря. Об этом президент Колумбии Иван Дуке 14 августа заявил во время выступления в МИД.

По словам Дуке, венесуэльская диктатура «намерена в декабре этого года нанести удар по Национальной ассамблее, созвав мнимые свободные выборы». И с помощью таких выборов Мадуро планирует превратить парламент «в лакея на службе своих интересов».

«Мы не можем ни поддержать, ни одобрить, ни приветствовать, ни признать этот процесс», — подчеркнул колумбийский лидер в ходе своего выступления, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент (Национальную ассамблею) Венесуэлы пройдут в декабре 2020 года. В этот раз гражданам страны нужно будет выбрать 277 депутатов — на 66% депутатов больше, чем в на прошлых выборах.

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