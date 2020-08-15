Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Резолюцию США о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану отклонил Совет Безопасности (СБ) ООН, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео 14 августа на своей странице в Twitter.

Глава госдепа вновь обвинил иранскую сторону в спонсировании терроризма. Он отметил, что теперь Иран якобы сможет беспрепятственно покупать и продавать вооружения, игнорируя требования стран Ближнего Востока. Помпео подчеркнул, что США будут продолжать работу, чтобы не допустить этого.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа постпред США при ООН Келли Крафт призвала членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана посредством голосования за соответствующий проект американской резолюции.

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