Иерусалим, , 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Когда семьи на юге Израиля наслаждались выходными, террористы запустили в них воздушные шары. В ответ мы только что нанесли удар по военно-морскому комплексу, подземной инфраструктуре и наблюдательным пунктам ХАМАС. Мы не позволим ХАМАС терроризировать мирных жителей Израиля», — говорится в сообщении военных.

Напомним, что в ответ на новые запуски зажигательных шаров израильские власти 11 августа закрыли грузовой переход «Керем-Шалом» на границе с Газой, а 12 августа — сократили прибрежную рыболовную зону для палестинцев с 15 до восьми морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Израиля в ночь на 14 августа атаковали военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за непрекращающихся запусков воздушных шаров с бомбами.

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