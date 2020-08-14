Москва, , 23:52 — REGNUM У российских границ за неделю было замечено 35 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 14 августа официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Стратегический самолёт-разведчик U-2 ВВС США U.S Air Force

Кроме того, за этот же период зафиксировано 11 беспилотников иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы шесть раз в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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