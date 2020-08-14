Белград, , 23:50 — REGNUM В последние несколько месяцев в Сербии ведется политическая кампания против Российской Федерации. Об этом пишет 13 августа в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество» один из его лидеров Марко Якшич. По его словам, в этом участвуют СМИ, которые напрямую контролирует президент страны Александр Вучич.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Напрашивается вопрос, каков смысл ведения подобной кампании против русских друзей», — пишет Якшич.

По мнению сербского эксперта, первую причину надо искать в том, что Вучич пытается показать Западу, что русские ему не союзники, и тем самым вписаться в общие европейские антироссийские течения.

«С другой стороны, четкая и непоколебимая позиция Российской Федерации по поводу того, что вопрос статуса Косово и Метохии необходимо решать в рамках Резолюции 1244 СБ ООН, сужает сербскому лидеру пространство для маневра. Не секрет, что он обещал Западу, прежде всего Германии, признание независимости Косово. Брюссельские соглашения были лишь увертюрой для признания самопровозглашенной «республики». Вспомним, что подписанием Брюссельского соглашения Александр Вучич упразднил институты сербского государства в южном крае и передал их в руки сепаратистов. Как вишенка на торте последовал приказ президента Сербии, адресованный сербским судьям в крае — от них требовалось давать клятву, положив руку на конституцию самопровозглашенной «республики» Косово перед военным преступником Хашимом Тачи», — пишет Якшич.

Эксперт напомнил, что кампания против Российской Федерации в сербских СМИ усилилась после визита министра иностранных дел России в Белград 18 июня. Тогда глава российской дипломатии четко дал понять, что Россия не допустит передела истории Балкан последних 25 лет, продолжил Якшич.

«И это не все. Два месяца спустя Совет безопасности РФ подчеркнул, что Россия не приемлет никаких соглашений по Косово и Метохии, которые выходят за рамки Резолюции 1244. В политическом смысле это значит, что самопровозглашенная республика никогда не станет международно признанным государством, сколько бы Александр Вучич не повторял, что у сербов «в Косово ничего нет», и что Сербии для полного осуществления ее территориальных амбиций, достаточно получить в южном сербском крае две деревни. Такая твердая позиция Российской Федерации ставит в неудобное положение Александра Вучича, потому что если он выполнит то, что обещал немцам и признает «Косово», а Россия потом ветирует это решение в СБ ООН, то он сам скомпрометирует себя перед собственным народом», — полагает Якшич.

Марко Якшич также перечислил главные моменты антироссийской кампании в сербских СМИ. По его словам, все началось с так называемого шпионского скандала в ноябре 2019 года, когда было опубликовано видео с участием российского дипломата и отставного сербского офицера. Затем государственный телеканал РТС показал в эфире одиозный фильм о российском лидере «Свидетели Путина», продолжил Якшич.

«Инцидент с Евгением Примаковым — известным журналистом и внуком бывшего премьер-министра России, является еще более вопиющим примером антироссийской деятельности президента Сербии. Без каких-либо оснований Вучич обвинил журналиста телеканала «Россия 24» в том, что Примаков якобы предлагал ему сформировать переходное правительство, что президент Сербии с отвращением отверг», — считает эксперт.

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По словам Марко Якшича, череду обвинений продолжили статьи о якобы российском следе в антиправительственных демонстрациях, которые прошли в Сербии в начале июля. «Эта кампания в подконтрольных Вучичу СМИ, таких, как Dnevni telegraf, Alo, Kurir, была настолько сильной, что пришлось реагировать Министерству иностранных дел России. Тогда мы имели возможность прочитать о том, что российское «глубинное государство» намерено свергнуть Вучича, и что президент Владимир Путин об этом даже не подозревает — все делается у него за спиной», — добавил Якшич.

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По его мнению, если бы Россия закрыла глаза на признание Косово и Метохии Александром Вучичем, эта кампания прекратилась бы.

«За восемь лет, что Вучич находится у власти, российскому капиталу доступ в Сербию был заказан. Все приватизации, которые провел действующий режим в Белграде, прошли без участия российского бизнеса. Русское присутствие нежелательно даже когда они предлагают самые выгодные условия, например, для покупки медного комбината в городе Бор. Единственное, что русские делают в Сербии — это железные дороги, при этом в рамках реализации российского кредита, полученного еще во время президентства Бориса Тадича. Покупка вооружения у Российской Федерации обусловлена тем, что это вооружение должно продаваться по предельно низкой цене по долгосрочным кредитам. Если у русских Вучич покупал старые МиГи, то у Евросоюза он покупал вертолеты компании Airbus по высокой цене», — говорится в тексте.

При этом Якшич подчеркивает, что каждый, кто публично воспротивится этой антироссийской истерике, становится предметом нападок желтой прессы, подконтрольной режиму.