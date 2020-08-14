Ясиноватая, ДНР, , 23:36 — REGNUM Обстрел села Яковлевка под Ясиноватой (ДНР) осуществили ВСУ вечером 14 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Украинские войска атаковали территорию ДНР в 18:25 мск со стороны Авдеевки при помощи стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ осуществили один обстрел территории ДНР: днём 13 августа было атаковано село Саханка.

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