Ясиноватая, ДНР, 14 августа 2020, 23:36 — REGNUM Обстрел села Яковлевка под Ясиноватой (ДНР) осуществили ВСУ вечером 14 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска атаковали территорию ДНР в 18:25 мск со стороны Авдеевки при помощи стрелкового оружия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ осуществили один обстрел территории ДНР: днём 13 августа было атаковано село Саханка.
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