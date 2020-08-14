Киев, , 23:21 — REGNUM В Киеве приняли во внимание решение Минска освободить ранее задержанных граждан России и отказать в их выдаче украинской стороне. Об этом сообщил 14 августа заместитель главы МИД Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона «приложила должные усилия» для привлечения российских граждан к уголовной ответственности за участие в боевых действиях в Донбассе.

«Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории», — написал Енин, отметив, что «впрочем, есть ещё Интерпол».

Замглавы МИД Украины также напомнил белорусской стороне о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.

По его словам, до настоящего времени Белоруссия занимала второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди «всех международных партнёров Украины».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 32 из 33 граждан России, задержанных под Минском в преддверии президентских выборов, вернулись на родину. Ещё один из них остался в Белоруссии, так как имеет белорусский паспорт.

В Минске заявляли, что российские граждане являются боевиками и имели целью дестабилизировать ситуацию в республике. Никаких доказательств этому представлено так и не было, а освобождение «боевиков» было проведено незаметно в отличие от их скандального задержания.

Генпрокуратура Украины направляла Белоруссии официальный запрос о выдаче задержанных Киеву для уголовного преследования их за предполагаемое участие в боевых действиях в Донбассе.

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