14 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Сможет ли поддержка от лидеров, скажем так, не самых свободных и плюралистических левых режимов компенсировать почти полное неприятие в левом движении Европы, вопрос не такой уж праздный…

Руслан Костюк, , 23:09 — REGNUM Сегодня самые разные страны и политические силы вынуждены определиться со своим отношениям к президентским выборам в Беларуси, их итогам и последствиям, свидетелями которых все мы являемся. Вряд ли возможно одним словом определить политический характер того персоналистского режима, который сложился в братском государстве при Александре Лукашенко, но очевидно, что изначально он имел (особенно в социально-экономическом измерении) мощную левую составляющую. Не зря же в 2000-е гг. покойный Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Белоруссию подлинным социальным государством, в которой практически нет эксплуатации… В этом плане актуально, как же реагируют в международном левом движении на происходящее в Беларуси.

Старый конь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вряд ли приходится удивляться, что о единой реакции речи нет. В конце концов, если нет единства в левых кругах Республики Беларуси, чему ж удивляться? Две парламентские левые партии — Компартия Беларуси (КПБ) и левоцентристская Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) традиционно лояльны сложившейся в республике власти. Правда, в этот раз РПТС о поддержке кандидатуры Лукашенко не заявляла и сейчас призывает все политические силы республики к диалогу по выходу из кризиса, тогда как в поздравлении лидеров КПБ, направленном А. Г. Лукашенко после воскресного голосования, отмечается, что

«их итоги свидетельствуют о всенародной поддержке проводимого Вами курса социально-экономического развития страны, направленного на укрепление государственного суверенитета, обеспечение стабильности в обществе и движение нашей республики по пути справедливости и процветания».

В свою очередь, такие партии, как «Зелёные» и Белорусская партия левых «Справедливый мир» являются составной частью оппозиционного движения. Не выдвигая своих кандидатов в президенты, они обличали отсутствие политических свобод сразу после начала в белорусских городах волнений потребовали освобождения всех политических заключённых. То, что оппозиционные левые и левоцентристские партии в РБ тесно связаны с международными левыми организациями, сыграло свою негативную для властей роль, поскольку эти объединения сразу после 9 августа присоединились к антилукашенковской кампании.

«Тяжёлая артиллерия» заговорила от имени Социалистического Интернационала и Партии европейских социалистов. Оба этих международных объединения объявили о непризнании результатов выборов и осуждении «полицейского насилия». В заявлении Социнтерна отмечалось, что

«режим Лукашенко бросается в авторитарные и антидемократические практики со всей безнаказанностью вот уже многие годы»

и призвали к объединению усилий международного сообщества с тем, чтобы положить этому конец. С аналогичным обращением выступила и Европейская зелёная партия, уже многие годы упрекающая белорусский режим в преследовании оппозиции, свободы слова и нарушении прав человека. По сути, в заявлениях данных международных объединений явно проскальзывала мысль, что режим пошёл на массовые фальсификации результатов голосования, тогда как на деле победу одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Предвыборная агитация Светланы Тихановской © ИА REGNUM

Но если подобные упрёки со стороны социал-демократии и «зелёных» — не новость для официального Минска, любопытно, что, по сути, аналогичная точка зрения содержится в заявлении председателя Партии европейских левых (объединяющей партии еврокоммунистической и левосоциалистической традиции) Хайнца Биербаума. В его заявлении чётко говорилось о «солидарности с противниками автократической системой», прошедшие выборы квалифицировались как фарс, а также содержался призыв к скорейшему освобождению из тюрем всех белорусских политических заключённых. Очевидно, что, в общем и целом, в политической элите «Старого Света» существует консенсус по «белорусскому» направлению.

В то же время, А. Лукашенко получил и послания солидарности из кругов, связанных с международным левым движением. Прежде всего, твёрдая поддержка действующей власти пришла от коммунистического движения постсоветского пространства. Очевидно, что координирующая роль тут принадлежит КПРФ, руководство которой давно известно тесными отношениями с официальным Минском. Как отмечается в недавнем заявлении ЦК компартии, «КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота, которую осуществляют прозападные силы, опираясь на свою клиентуру и националистические элементы в белорусском обществе». По сути, аналогичную позицию заняла и СКП-КПСС, в которой как раз решающую роль играет КПРФ. Отметим, что в прессе ряда европейских компартий, с которыми КПРФ осуществляет достаточно тесные взаимоотношения (греческой, португальской, итальянской) в последние дни стали появляться материалы об опасности очередной «цветной революции», которая может произойти в Беларуси, и за которой стоят интересы США, Евросоюза и НАТО, то есть ключевых сил мирового империализма.

Протестующие на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM

Вполне логично, что А. Лукашенко также получил моральную поддержку в виде быстрых поздравлений с переизбранием от действующих глав государств, чьи партии имеют отношение к левым. Здесь на первом месте, конечно же, стоит поздравление Председателя КНР Си Цзиньпина, главы самой многочисленной компартии (и вообще партии) планеты. Аналогичные поздравления А. Лукашенко получил от руководителей Вьетнама и Сирии. То, что на протяжении многих лет белорусская дипломатия ведёт очень дифференцированную и активную внешнюю политику, сыграло свою роль и в поздравлениях известных левых лидеров Николаса Мадуро (Венесуэла) и Даниэля Ортеги (Никарагуа), партии которых весьма влиятельны в левом движении Латинской Америки. В послании Д. Ортеги, в частности, декларировалось: «Мы приветствуем и поздравляем Вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа. Мы будем вместе с Вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания».

Безусловно, сейчас, когда на повестке дня стоит запуск санкций со стороны ЕС, наличие подобных поздравлений для официального Минска играет немаловажную роль. Однако, сможет ли поддержка от лидеров, скажем так, не самых свободных и плюралистических левых режимов компенсировать почти полное неприятие в левом движении Европы, вопрос не такой уж праздный…

Руслан Костюк, доктор исторических наук, профессор СПбГУ