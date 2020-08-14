Бейрут, , 22:53 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Ливан и провел переговоры с официальными лицами по ситуации после взрыва в порту Бейрута, 14 августа сообщает агентство Tasnim.

Сообщается, что Зариф встретился с и.о. премьер-министра Ливана Хасаном Диабом и спикером парламента Ливана Набихом Берри.

Глава иранского МИДа подтвердил намерения Ирана оказать стране любую возможную помощь в связи с трагедией 4 августа, которая унесла жизни более 170 человек и оставила без крова многие тысячи жителей Бейрута.

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