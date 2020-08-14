Бейрут, , 22:37 — REGNUM Если Израиль окажется причастным ко взрыву в порту ливанской столицы (4 августа 2020 г.), ему придётся за это ответить, заявил 14 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, передаёт Al Mayadeen.

В своём видеообращении Насрулла отметил, что возглавляемая им организация ждёт итогов расследования взрыва в порту Бейрута. Однако, «если будет установлено, что за этой диверсией стоит Израиль, то он заплатит за это».

По его словам, нельзя исключать и халатности, которая привела к трагедии, но и диверсия также могла быть причиной. Насрулла добавил, что «Хезболла» в расследовании взрыва не участвует.

Также он прокомментировал информацию о том, что ФБР приглашенj к участию в расследовании. По его словам, это делается для выведения Израиля из-под подозрений в причастности к взрыву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что ФБР приглашенj к участию в расследовании взрыва в Бейруте, стало известно из сообщений Госдепа.

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