Багдад, , 22:30 — REGNUM Военная база США вблизи аэропорта Багдада в Ираке подверглась ракетному обстрелу, 14 августа сообщает агентство Reuters.

По сообщению иракских военных, три ракеты упали в непосредственной близости от аэропорта. Персонал и военнослужащие не пострадали.

Атака является пятой из числа атак, совершенных в отношении сил США в Ираке за прошедшую неделю, в том числе попыток ракетных атак авиабазы к северу от Багдада и посольства США в столице Ирака.

Читайте также: В Ираке произошел взрыв при проезде колонны международной коалиции