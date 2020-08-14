Вашингтон, 14 августа 2020, 22:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит выделение $25 млрд почтовой службе США, если демократы в Конгрессе пойдут на сделку по пакету помощи экономике, 14 августа сообщает агентство Reuters.
Трамп также заявил на брифинге, что считает действия Демократической партии «блокировкой» усилий по восстановлению американской экономики.
Отметим, в связи с эпидемией коронавируса назначенные на начало ноября выборы президента США, вероятнее всего, состоятся в виде почтового голосования. Ранее Трамп предложил отложить выборы из-за опасения фальсификаций.
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