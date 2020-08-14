Симферополь, , 21:22 — REGNUM Доходы депутатов Государственной думы от Республики Крым в 2019 году по сравнению с 2018 годом существенно не изменились, сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы.

Самым обеспеченным из представителей Крыма в Госдуме в 2019 году оказался Михаил Шеремет («Единая Россия») — за прошлый год его доходы составили 7 млн 604 тыс. 140,31 рубля. В собственности у него (совместной с супругой) квартира, автомобиля у Шеремета нет. Доход его супруги за минувшие год составил 2 млн 477 тыс. 394,94 рубля. Ей, помимо упомянутой квартиры, также принадлежит земельный участок для ведения дачного хозяйства и автомобиль Toyota RAV4. В 2018 году доход депутата составил 5 млн 141 тыс. 672,72 руб., супруги — 3 млн 774 тыс. 257,62.

Руслан Бальбек («Единая Россия») по итогам 2019 года отчитался о доходе в 5 млн 428 тыс. 131,37 руб. (в 2018 году — 4 млн 811 тыс. 501,32 руб.). В безвозмездной собственности депутата — земельный участок, жилой дом и две квартиры, в том числе одна на срок полномочий депутата Госдумы. У супруги и детей доходов в 2019 году не было, также собственности нет.

Константин Бахарев («Единая Россия») по итогам 2019 года сообщил о доходе в 5 млн 558 тыс. 931,59 рубля (в 2018 году — 6 млн 238 тыс. 413,63). Как и в 2018 году, в собственности у депутата квартира площадью 172 кв. м, гараж и два автомобиля — BMW X5 XDRIVE 40i и BMW 520D XDRIVE. Супруга депутата по итогам 2019 года отчиталась о доходе в 81 тыс. 094,04 (в 2018 году — 160 тыс.), собственности у неё нет.

Доходы Андрея Козенко («Единая Россия») в 2019 году составили 5 млн 275 тыс. 614,29 рублф, в 2018 году доходы составляли 4,5 млн рублей. В собственности депутата — индивидуальный жилищный участок, жилой дом.

Наталья Поклонская («Единая Россия») в декларации за 2019 год указала наличие в собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Доходы депутата в 2019 году составили 5 млн 410 349,86 рубля (в 2018 году — 4 млн 736 тыс. 578,30 рубля).

Доходы Светланы Савченко («Единая Россия») в 2019 году составили 5 млн 477 тыс. 610,0, тогда как в 2018 году — 4,8 млн рублей. В собственности депутата — два участка под индивидуальное жилищное строительство, два садовых участка, жилой дом, доля в квартире.

Наконец, Павел Шперов (ЛДПР) по итогам 2019 года указал доход в 5 млн 445 тыс. 403,33 рубля. Собственности у депутата нет. В 2018 году его доходы составили 4,8 млн рублей.