Москва, , 21:21 — REGNUM Сегодня «Ростелеком» отчитался о результатах работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году. За нарушениями в ходе проведения ЕГЭ следил искусственный интеллект (ИИ) — технология, которая с помощью нейросети анализировала поведение школьников во время экзаменов.

Экзамен Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИИ, разработанный «Ростелекомом» для ЕГЭ-2020, был внедрён в пяти регионах. Он основан на технологии машинного зрения для слежения за тем, чтобы экзаменующиеся не пользовались во время экзаменов вспомогательными справочными материалами или шпаргалками во всех формах и всех видов.

ИИ проанализировал онлайн-видеопоток из 146 аудиторий и архивные видео из остальных пунктов проведения экзаменов в офлайн-режиме. Конкуренцию ему составляли живые онлайн-наблюдатели: 1818 человек федеральных и 8268 региональных.

За период проведения ЕГЭ-2020 нейросеть обработала более 161 тысячи часов видеозаписей из 23 500 аудиторий, собранных более чем 120 000 камер. Все видеозаписи ЕГЭ-2020 будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2021 года.

В «Ростелекоме» считают, что пилотный проект показал хорошие результаты. Компания планирует совершенствовать нейросеть, обучая её на полученных в этом году данных.

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