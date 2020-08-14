Киев, , 20:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и руководство офиса главы государства никак не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов, говорится в заявлении офиса, обнародованном 14 августа.

ИА REGNUM отмечает, что таким образом у Зеленского, видимо, реагируют на информацию ряда СМИ о том, что руководство и ряд членов ЦИК были приглашены в офис президента для «беседы» на предмет лояльности.

У Зеленского напомнили, что Центральная избирательная комиссия Украины является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти.

«Ни президент, ни представители офиса главы государства не проводили встреч с руководителем Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали им никаких требований», — говорится в заявлении.

Напомним, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября этого года.