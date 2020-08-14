Париж, , 20:51 — REGNUM Тела шести гуманитарных работников из французского «Агентства по техническому сотрудничеству и развитию» (ACTED) доставлены спецбортом в аэропорт Орли в Париже, 14 августа сообщает Agence France-Presse.

В траурном мероприятии в аэропорту Орли участвовала правительственная делегация во главе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который сравнил нападение в Нигере с терактами 2015 года в Париже.

«Одни и те же ненависть, трусость, бесчеловечность были в Нигере и в «Батаклане» , — заявил Кастекс.

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