Москва, , 20:17 — REGNUM Помимо объективных причин, массовые протесты в Белоруссии имеют еще и субъективные в виде иностранного вмешательства. Об этом 14 августа заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

«Помимо объективных факторов, которые порождают этот протест, есть субъективная сторона, когда есть конкретные силы, которые работают на результат», — сказал Морозов.

По его словам, задача этих сил — добиться свержения действующей белорусской власти. Причём данные действия курируются из-за границы. На этом фоне резкие высказывания в адрес России были серьезной предвыборной ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая оттолкнула от него часть сторонников.

«Отказ от партнёрства с Россией — это тупик. Тупик, который приведет к краху», — сказал Морозов.

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