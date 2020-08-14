Киев, , 20:11 — REGNUM Украинская партия «Голос», располагающая своей фракцией в Верховной раде нынешнего созыва, заявляет, что президентские выборы в Белоруссии не состоялись.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее заявление обнародовано вечером 14 августа от имени главы партии Киры Рудик, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Голос» считает, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением всех демократических процедур и поэтому их нельзя признавать.

«Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительствам демократических государств… Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и приспешников его режима», — отметила Рудик.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе дважды обратился к властям Белоруссии с призывами об урегулировании ситуации и проведении переговоров с протестующими. Вместе с тем отдельные министры правительства Украины открыто поддержали протестующих.

Отметим, что партия «Голос» была создана под музыканта Святослава Вакарчука, который в июле сложил мандат депутата Рады и устранился от политических процессов, несмотря на близость местных выборов.