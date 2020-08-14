Москва, , 20:17 — REGNUM Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко не выходят на улицу поддержать политика, поскольку стали обеспокоены его антироссийской риторикой. Об этом 14 августа заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Молчаливое большинство за Лукашенко сегодня не выходит. Поэтому мы отчетливо слышим тех, кто против Лукашенко», — сказал Морозова.

Также член Совфеда не исключил, что сейчас на улицах Минска и других городов Белоруссии протестуют даже те, кто голосовал за Лукашенко.

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