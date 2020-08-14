Москва, , 19:45 — REGNUM Массовые протесты в Белоруссии происходят, в том числе, из-за невнятной позиции президента республики Александра Лукашенко. Об этом 14 августа заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи 60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Во многом не очень внятные сигналы, которые подавал Лукашенко в ходе избирательной кампании обществу, привели к тому, что там (на массовых акциях протеста — прим. ИА REGNUM) собрались разные люди», — сказал Морозов.

Критические замечания в адрес России оттолкнули от Лукашенко его сторонников, полагает эксперт.

«У него были противоречивые сигналы: ты с кем? С Россией или Западом? Это братание предварительное с политиками, которые выступают сегодня за снос Лукашенко. Многие из тех, кто был за Лукашенко, не понимают, за какую политику он выступает», — заявил Морозов.

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