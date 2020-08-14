Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM Депутаты Госдумы от Петербурга серьезно улучшили свое финансовое положение за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные из опубликованных деклараций о доходах.

Внутри депутатского корпуса произошло некое «перераспределение» средств. Так, вновь на первую строчку среди самых богатых парламентариев от северной столицы ворвался бывший вице-губернатор Игорь Дивинский («Единая Россия»). В прошлом году его потеснил однопартиец Сергей Боярский, но теперь Дивинский на 11 млн рублей повысил свой доход, заработав 29 млн в 2019 году, и оставил сына знаменитого артиста позади.

Дивинский сохранил квартиру площадью 124 кв. метра, но у него с супругой произошел некий обратный дележ нажитого. Если в 2018 году из собственности депутата супруге перешли дом в 500 кв. метров и земля под ИЖС, то теперь дом в 508 кв. метров и участок в 2259 кв. метров значатся уже за Игорем Дивинским. У жены осталась лишь квартирка в 31 кв. метр. Еще супруги бесплатно пользуются госжильем в 115 кв. метров.

Сергей Боярский оказался на втором месте с 19,5 млн рублей годового дохода, что всё равно примерно на 1 млн больше, чем показатель за 2018 год. Он всё еще владеет долями в трех квартирах и нежилым помещением, бесплатно пользуется госжильем (179 кв. метров) и нанимает еще одну квартиру (144 кв. метров) на срок полномочий депутата.

На третьей строчке снова коммунист, режиссер Владимир Бортко. Он единственный из всех, кто потерял в доходах за 2019 год, причем существенно — заработал около 8 млн рублей, что на 9 млн меньше, чем в предыдущий период. Пропала у режиссера и квартира: теперь он владеет только одной, площадь ее составляет 138 кв. метров. Еще у него осталась дача площадью около 240 кв. метров и участок на 940 кв. метров. Кроме того, на срок полномочий депутата Госдумы он всё еще снимает еще одну квартиру площадью 80 кв. метров.

Затем следует единоросс Владимир Катенев. Он получил примерно 7,8 млн рублей, это на 2 млн больше, чем в 2018 году. Его супруга тоже поправила финансовое положение, заработав 12,5 млн рублей, что на 4,3 млн больше, чем в 2018-м.

Артистка и депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко заработала только на полмиллиона больше, чем в 2018 году, — 7,1 млн рублей.

С последнего места на пятое поднялся представитель ЛДПР Олег Лавров, который получил почти 5,7 млн рублей — тоже примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. Собственность у него так и не появилась ни в каком виде.

Такие успехи помогли ему потеснить единоросса Виталия Милонова с его 5,4 млн рублей годового дохода, хотя Милонов тоже прибавил 600 тыс. рублей по отношению к собственному показателю 2018 года.

Теперь замыкает чарт петербургских думцев Сергей Вострецов, который, хоть и улучшил показатели на полмиллиона рублей, всё равно за 2019 год заработал лишь 5,2 млн. У него всё еще есть одна квартира в Болгарии и две — в России. Вострецов расширил свои земельные владения и приобрел второй жилой дом в 149 кв. метров.

Однако кто особенно отличился среди петербуржцев в Госдуме — это член ЛДПР Борис Пайкин. Он представитель Северной столицы, но в федеральный парламент избрался от Брянской области. И успехи показал десятикратные: за 2019 год он получил на 105 млн больше, чем за 2018-й, или 133 млн рублей.

Из собственности депутата пропал шикарный коттедж в 656 кв. метров. Оставил у себя из жилья Пайкин только дачу в 186 кв. метров, а также 1 га земли под комплексное освоение и жилищное строительство и 0,28 га — под ту же дачу. Парламентарий всё еще пользуется двумя квартирами общей площадью в 100 кв. метров, а его ребенок — безвозмездно пользуется апартаментами в 264 кв. метра и тем же съемным жильем, что и депутат.

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