Варшава, , 19:36 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе видеоконференции 14 августа согласились в необходимости введения санкций в отношении Белоруссии, сообщил на пресс-конференции глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Есть консенсус, что такие санкции нужно ввести. Мы не можем оставлять без внимания факты фальсификации выборов и использования силы против граждан», — заявил он.

По словам Чапутовича, Евросоюз будет работать над составлением списка граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции.

«Это люди, которые руководили избирательным процессом, признанным не соответствующим демократическим нормам, либо дали санкцию на применение силы. Он не смогут въехать на территорию ЕС», — уточнил польский министр.

При этом Чапутович призвал исходить из того, что санкции в отношении ряда лиц и чиновников «не должны навредить гражданскому обществу Белоруссии». Польша выступает за то, чтобы Евросоюз также разработал план поддержки Белоруссии, отметил он.

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