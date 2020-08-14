Минск, , 19:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сидеть дома и не мешать силовикам работать с приезжими из других стран организаторами антиправительственных протестов. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 августа, на экстренном заседании Совета безопасности Белоруссии.

По словам Лукашенко, особой катастрофы в стране он не наблюдает, но ситуация серьезная.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент считает, что против его страны начата агрессия. В связи с этим он просит сограждан «не высовываться на улицы», пока силовики разбираются с приезжими.