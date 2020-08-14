Челябинск, , 19:29 — REGNUM Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заработала в 2019 году 4 573 500.04 рубля. Данные размещены на сайте верхней палаты.

Супруг женщины показал за год доход в размере 103 039.21 рубля. А у несовершеннолетнего ребёнка заработок оказался на отметке 219 927.82 рубля.

Другой челябинский сенатор, Олег Цепкин, получил доход в размере 5 501 545.98 рубля, а его супруга — 1 180 000. За год парламентарий обеднел, по итогам 2018-го у него было 11 136 480.36 рубля, его жена тоже стала немного беднее.