Минск, , 19:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с обострением внутриполитической ситуации. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, что в этим минуты на площади Независимости в Минске перед Домом правительства собрались тысячи людей, которые требуют от Лукашенко подать в отставку, а также новых выборов главы государства.

По словам Лукашенко, против Белоруссии начата агрессия — организаторы массовых протестов после выборов — это приехавшие из-за рубежа специалисты, с которыми силовые структуры должны разобраться.

Граждан Белоруссии Лукашенко призывает сидеть по домам и «не высовываться».