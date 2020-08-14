Екатеринбург, , 19:12 — REGNUM Члены Совета Федерации от Свердловской области стали богаче за 2019 год. Сведения размещены на портале верхней палады российского парламента.

Эдуард Россель заработал 12 828 483.44 рубля, а его супруга — 266 943.78. Для сравнения, за 2018 год у них были доходы соответственно 11 935 118.98 и 155 954.45.

Аркадий Чернецкий получил доход в размере 9 882 306 рублей, а его жена — 5 129 833. В 2018-м заработок четы составил соответственно 8 731 867 и 2 966 389.

У экс-мэра Екатеринбурга в 2019 году появился ещё один «Лексус» — LS-500. А вот у четы Росселей изменений в составе находящегося в собственности имущества нет.