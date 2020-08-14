Рим, , 19:11 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 14 августа, в Италии умерли 35 234 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 3 (днем ранее — на 6), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 203 326 человек, за день этот показатель увеличился на 403 (днем ранее — на 226).

Число подтвержденных носителей выросло на 574 (днем ранее — на 523). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 252 809. В настоящее время заражены 14 249 человек — на 168 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.