Москва, , 18:57 — REGNUM Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов в 2019 году получил доход в 5 млн 445 тыс. рублей. Такая цифра значится в его декларации о доходах, опубликованной на сайте Совфеда.

Андрей Кутепов Council.gov.ru

Доход 2019 года у сенатора несколько больше, чем было в 2018 году, года Кутепов задекларировал более 4,8 млн рублей.

Супруга представителя петербургского ЗакСа в верхней палате российского парламента получила в 2019 году 19,9 млн рублей, что в 3,66 раза больше, чем у супруга. В прошлой декларации за ней был записан доход в 13,3 млн рублей, а в позапрошлой — «всего» 5 млн рублей.

В собственности у Кутепова находится скромная 44-метровая квартира и 1/3 квартиры в 80 кв. м. В пользовании — еще две квартиры, площадью 51 и 127,6 кв. метров. Также сенатору-петербуржцу принадлежит Mercedes-Benz 320.

Основная часть семейной собственности записана на жену Кутепова. Ей принадлежит одна треть 80-метровой квартиры (еще треть — у несовершеннолетнего ребенка), дача площадью 430 кв. метров, а также хозяйственный корпус в 236 кв. метра.

В пользовании у супруги Кутепова — дачный участок в 1,37 га, и квартира в 127,6 кв. метров, которой также пользуются супруг и ребенок. Женщине принадлежит внедорожник Range Rover.

Состав имущества семьи Кутеповых за год не изменился. Вся собственность — на территории РФ.

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