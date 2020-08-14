Белград, , 18:47 — REGNUM С 15 августа граждане Северной Македонии, Хорватии, Болгарии и Румынии при въезде в Сербию должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до начала путешествия. Об этом 14 августа заявила эпидемиолог Дарья Кисич-Тепавчевич.

Тем временем, это требование отменяется для граждан Черногории, уточнила она в интервью телеканалу РТС.

Врач подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Сербии постепенно улучшается, и что некоторые больницы, которые принимали только больных COVID-19, теперь возвращаются к привычному режиму работы.

Напомним, что с 15 августа Черногория впервые с момента возникновения эпидемии коронавируса откроет свои границы для въезда сербских граждан.