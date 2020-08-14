Москва, , 18:39 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сумела за 2019 год улучшить свои финансовые показатели. Об этом свидетельствует опубликованная декларация.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, за 2019 год сенатор от Петербурга заработала 16,7 млн рублей. Это на 1,5 млн больше ее декларированного дохода за 2018-й. Но при этом все еще на 6,3 млн рублей меньше, чем доход за 2017 год.

Матвиенко по-прежнему владеет дачей в 729 кв. метров, которая, судя по всему, стоит на не подлежащем застройке склоне, прилегающем к второму ее дачному участку. Общая площадь этих земель составляет почти 6,5 тыс. кв. метров. Там же, видимо, расположен и хозблок на 255 кв. метров.

Помимо собственной дачи, Матвиенко пользуется еще и служебной, сходной по площади — в 730 кв. метров. Она также пользуется «землями населенных пунктов» — три участка совокупно занимают около 5,5 тыс. кв. метров.

В ее собственности по-прежнему имеется квартира в 290 кв. метров, машиноместо, три нежилых здания и 250-метровый «объект незавершенного строительства», которое никак не завершится уже несколько лет подряд.

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