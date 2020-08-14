Москва, , 18:33 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался самым «богатым» лидером фракций в Госдуме, меньше всех заработал в 2019 году лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, это следует из опубликованных деклараций о доходах и сведений имущественного характера.

Так, согласно документу, Жириновский заработал 22,4 млн рублей, на втором месте среди руководителей парламентских фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он задекларировал доход в 7,9 млн рублей.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов задекларировал доход в 5,5 млн рублей, а Миронов зафиксировал доход в размере 4,2 млн рублей.

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