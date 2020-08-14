Минск, , 18:32 — REGNUM На памятник перед Домом правительства в Минске протестующие повесили плакат «Тихановская — президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь». Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что сегодня протестующие против режима Александра Лукашенко прошли по улицам Минска и собрались на площади Независимости перед Домом правительства. Собравшиеся требуют, чтобы Александр Лукашенко, который руководит республикой с 1994 года, ушел в отставку, а президентом была признана Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, набрала на выборах главы государства около 10% голосов.

Силовики сперва никак не препятствовали движению протестующих по городу, однако когда демонстранты собрались на площади Независимости, к центру Минска стали стягиваться правоохранители с тяжелой техникой, в том числе водометами.