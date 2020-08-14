Стокгольм, , 18:35 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за ужесточение санкций в отношении Республики Беларусь. Предложение поступило накануне встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза 14 августа. Со своей стороны, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ее страна потребует введения «жестких санкций» против республики из-за действий силовиков по разгону протестующих. Об этом 14 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Комитет Риксдага по отношениям с Евросоюзом 14 августа согласовал с МИДом Швеции политическую позицию, согласно которой Швеция намерена требовать целенаправленных санкций против Беларуси. Об этом в тот же день сообщила министр Линде.

«Мы считаем, что список лиц, подпадающих под санкции против Беларуси, следует расширять. Это означает ограничения на поездки и замораживание активов. Мы должны ввести эти санкции в отношении лиц, несущих прямую ответственность за насилие, за необоснованные аресты и за фальсификации в связи с президентскими выборами. Я очень рада, что Комитет Риксдага по отношениям с Евросоюзом поддержал меня в этом намерении», — заявила министр.