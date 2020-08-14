Черкесск, , 18:29 — REGNUM Доходы главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в 2019 году снизились почти на полмиллиона рублей. Сумма его заработка за прошлый год составила 1 040 746, 54 рубля. Информация об этом опубликована на официальном сайте руководителя и правительства республики.

Годом ранее в справке о доходах Темрезов указал, что он заработал в 2018 году 1,547 млн рублей. Он также владеет недвижимостью — жилым домом площадью 522,9 кв. м и приусадебным участком площадью 758 кв. м.

У него в пользовании имеются частный жилой дом площадью 522,9 кв. м и земельный участок площадью 758 кв. м. Из транспортных средств у главы Карачаево-Черкесии остался лишь один автомобиль — «ГАЗ 21». В декларации за 2017 году у него их было три — в том числе «Лада-212 140» и «ГАЗ-69».

Супруга главы Карачаево-Черкесии заработала за 2019 год 136,9 тыс. рублей. В 2018 году ее заработок составлял 171,6 тыс. рублей. Не произошло за минувший год изменений в плане недвижимости. В соственности жены Темрезова по-прежнему находятся жилой дом площадью 80,6 кв. м, три квартиры площадью 83,3, 48,4 и 96,7 кв. м, два складских помещения общей площадью около 200 кв. м и гараж площадью 57,1 кв. м.

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