Москва, , 18:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году задекларировал доход в размере 100,2 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, это следует из данных декларации.

При этом он направил 45,635 млн рублей на благотворительность.

Доход спикера Госдумы за 2018 год составил порядка 71,7 млн рублей, из них 38,85 млн рублей он направил на благотворительность и оказание адресной помощи.

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Согласно данным декларации, доход спикера нижней палаты парламента за 2018 год составил 71 744 355,39 рублей. Отметим, что доход вырос — за 2017 год Володин задекларировал около 51,3 млн рублей.

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