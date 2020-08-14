Москва, , 18:25 — REGNUM Доходы российского президента Владимира Путина за 2019 год составили 9 726 595 рублей, сообщили 14 августа в пресс-службе Кремля.

Администрация президента РФ предоставила данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Эти сведения указывают, что в собственности президента находится квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв.м.

Кроме того, в пользовании президента находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв.м. Вся недвижимость находится на территории России.

Из движимого имущества указаны два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Напомним, по итогам 2018 г. Путин, согласно декларации о доходах, заработал 8 648 353 рублей.