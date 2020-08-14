Рим, , 18:24 — REGNUM В Италии продолжается скандал, вызванный получением несколькими депутатами и советниками губернаторов пособия в 600 евро, предназначенного для лишившихся дохода из-за экономических последствий эпидемии.

Лидер оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в пятницу, 14 августа, заявила, что правительство должно было предусмотреть «верхний порог дохода» для получателей пособия, а институт социального обеспечения (Пенсионный фонд) — немедленно сообщить о том, что за этими пособиями обратились получающие очень существенный доход депутаты и советники.

И глава фонда Паскуале Тридико, и премьер-министр Джузеппе Конте должны уйти в отставку, добавила Мелони.

Формально обратившиеся за пособием депутаты и советники не нарушали закон, но информация об их обращении за пособием вызвала общее негодование, поскольку доход советников составляет в среднем 8000 евро в месяц, депутата — около 14 000 евро.

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