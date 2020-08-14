Подгорица, , 18:23 — REGNUM Черногория с 15 августа откроет свои границы для граждан Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и Македонии. Об этом заявил директор Института общественного здоровья Черногории Бобан Мугоша 14 августа в эфире телевидения Vijesti.

По его словам, для въезда в Черногорию понадобится отрицательный ПЦР — или серологический тест на коронавирус.

Мугоша отметил, что решение открыть границы страны с Сербией было продиктовано «требованиями туристической отрасли».

«Мы видим, что ситуация в Сербии улучшается, это значит, что выравнивается кривая новых случаев заражения», — пояснил он.

Напомним, что 13 августа во время брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила российским гражданам, планирующим поездки в Черногорию, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала.

Черногория разрешила российским туристам въезд в страну с 7 августа.