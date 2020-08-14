Рим, , 18:22 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» в пятницу, 14 августа, провело онлайн-опрос своих сторонников, по итогам которого отменило правило о недопустимости занятия кандидатом от партии поста мэра или губернатора более одного срока.

В поддержку этого решения выступили 80% участвовавших в опросе — около 40 тысяч человек.

Запрет на занятия должности более одного срока ранее вводился ради «сменяемости власти». Теперь популисты говорят о необходимости в отдельных случаях давать возможность мэру или губернатору «закрепить успех».

Это решение позволит выдвинуться на второй срок действующему мэру Рима Вирджинии Раджи.

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