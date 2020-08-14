Брест, Белоруссия, , 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены «по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Отмечается, что в рамках этих дел рассматриваются факты насилия в отношении сотрудников милиции, задействованных в охране общественного порядка, а также случаи повреждения имущества на центральных улицах некоторых городов Брестской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Брест стал одним из городов, где после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 г. вспыхнули массовые протесты.

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