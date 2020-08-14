Минск, , 18:05 — REGNUM Протестующие у Дома правительства в Минске применили стандартную тактику оранжевых революций — протестующие девушки начали обнимать и целовать сотрудников ОМОНа, выставленных в оцепление вокруг здания. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что по улицам Минска к Дому правительства движутся различные группы протестующих, в том числе работники машиностроительных предприятий города, которые объявили забастовку.

Силовики не препятствуют проходу колонн демонстрантов прямо по проезжей части. Протестующие накапливаются возле Дома правительства на площади Независимости.