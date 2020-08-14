Москва, , 17:53 — REGNUM Предложением увеличить размер прожиточного минимума в России признается нарастание инфляционных процессов, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Тем самым признается нарастание инфляционных процессов, с «таргетированием» которых правительство справиться не в состоянии, так и не найдя эффективных механизмов контроля за ценообразованием на ключевых рынках — продовольственном, лекарственном, потребительских товаров. Зато рост цен можно теперь легко списать на последствия пандемии коронавируса, отмечает Миронов.

Он настаивает на принятии нового потребительского стандарта для всех групп граждан путем изменения подхода к составу потребительской корзины в Российской Федерации.

«Этот стандарт предусматривает установление стоимостной оценки потребительского набора в размере 31 087 рублей для населения РФ в целом и включает в себя совершенно отличный от действующего перечень продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. На основе этого стандарта должен быть рассчитан размер прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, социальных и иных выплат», — заявил Миронов.