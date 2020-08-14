Минск, , 17:45 — REGNUM Полторы сотни человек находятся в медицинских учреждениях с травмами, полученными во время послевыборных беспорядков в Белоруссии, сообщили 14 августа в белорусском минздраве.

«На сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки новых госпитализированных не было. В целом многим, получившим травмы, госпитализация не потребовалась, и им оказали помощь амбулаторно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Белоруссии продолжаются пятый день: оппозиция требует пересмотра итогов выборов, белорусские силовики проводят задержания.

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